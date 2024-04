Como, 53 studenti in gara per il Premio "LeggiAmo a Scuola” indetto dalla Gdf

Como, 19 aprile 2024 - Si è svolta a Palazzo Terragni, sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Como, la prova scritta del concorso letterario, “Premio LeggiAmo a Scuola. Fiamme Gialle e Costituzione”, rivolto agli studenti delle classi IV degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado della provincia di Como.

All’iniziativa, promossa nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione del Corpo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico, hanno partecipato 53 ragazze e ragazzi, in rappresentanza di undici Istituti Scolastici comaschi: Istituto Paritario “Matilde di Canossa” di Como, I.I.S. “Jean Monnet” di Mariano Comense, I.S.I.S “Paolo Carcano” di Como, I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como, Istituto “Antonio Sant’Elia” di Cantù, Istituto “Romagnosi” di Erba, Liceo Artistico “Fausto Melotti” di Cantù, Liceo Classico e Scientifico “Alessandro Volta” di Como, Liceo “Carlo Porta” di Erba, Liceo “Giuseppe Terragni” di Olgiate Comasco e il Liceo “Teresa Ciceri” di Como.

La prova ha previsto la stesura di un elaborato, ispirato ai principi della Carta Costituzionale, “nella certezza che essa costituisca irrinunciabile e condivisa base valoriale oltre che fonte di ispirazione etica e civile”. L’obiettivo è quello di “promuovere la cultura della legalità e in particolar modo della legalità economico-finanziaria, quale elemento fondante della comune convivenza e presupposto essenziale per una cittadinanza piena e consapevole”.

Entro maggio una commissione composta da ufficiali della Gdf e da docenti dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Como, stabilirà i vincitori ai quali andranno tre premi in denaro di 1000, 600 e 400 euro.