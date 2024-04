Fin dalle medie. Nel laboratorio dei robot studiare è facile

“Steamer 4 a day“ è il titolo dell’incontro proposto sabato da Assolombarda ai ragazzi di seconda e terza media di una trentina di scuole della Brianza, intervenuti alla giornata a loro dedicata al RoboLab di via Damiano Chiesa, per avvicinarsi alle materie Steam (Science, technology, art, mathematics), in vista delle scelte dei percorsi di studio futuri.

Tutor d’eccezione, Lorenzo e Gioele, del liceo Steam di Rovereto, da cui cui ha preso l’idea il nascente indirizzo analogo, quadriennale, che aprirà da settembre al collegio Villoresi di Monza, proprio con il supporto di Assolombarda. I circa 50 ragazzi partecipanti sono stati divisi in 4 gruppi che, a rotazione, hanno potuto sperimentare le diverse attività. La Robot zone, in cui gli studenti tutor hanno mostrato bracci meccanici e apparecchiature robotizzate. La VR experience (esperienza di realtà virtuale, con sei visori), il laboratorio di fisica in cui concretizzare semplici esperimenti insieme agli studenti tutor e a un insegnante del liceo Villoresi. E poi il laboratorio “Lego4ever“, in cui si potevano montare apparecchiature meccaniche del celebre marchio di mattoncini, comandate da semplici meccanismi programmabili. In quest’ambito i ragazzi sono stati divisi in squadre per un minitorneo. Il laboratorio consente ai giovani di sperimentare percorsi applicativi che danno concretezza alle discipline Stem studiate a scuola. Già oltre 3mila studenti e un centinaio di docenti ne hanno beneficiato. Il progetto (500mila euro di costo) è realizzato da Assolombarda grazie ai contributi delle fondazione Camerani Pintaldi e Massimo Brigatti e al contributo scientifico del Politecnico di Milano.

I ragazzi possono programmare un robot con due braccia che disegna caricando l’immagine su un software, oppure un robot che riconosce le posizioni degli oggetti, da usare sopra un nastro trasportatore; o ancora, si può rappresentare sugli assi cartesiani la traslazione o la rotazione dei giunti del robot. Assolombarda promuove da tempo l’orientamento dei giovani verso le materie tecnico-scientifiche per far fronte allo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro nelle aziende aderenti. Tecnici e operatori coinvolti nei processi produttivi sono a tutt’oggi introvabili. La riforma degli istituti tecnici e professionali immagina un percorso di quattro anni, come quello del nascente liceo, più due di Its (Istituto tecnico superiore) per metà in aula e per metà in azienda, per acquisire subito competenze pratiche.