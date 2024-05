Porte aperte in Università. Ci sarà anche Schettini

Due giornate a Brescia e una a Mantova per l’orientamento: torna l’appuntamento con UnibsDays, il principale evento di orientamento dell’Università degli Studi di Brescia. Organizzato con il patrocinio del Comune e della Provincia, a Brescia gli incontri si terranno venerdì e sabato in piazza Paolo VI, all’insegna del claim “Storie per connetterci“. Qui i futuri studenti potranno accedere agli stand e richiedere informazioni, interagendo con i tutor e lo staff universitario, ma l’occasione è anche per la cittadinanza. "È un evento di orientamento, ma anche un’offerta alla città", ha sottolineato il rettore Francesco Castelli. Il 10 e l’11 sono previste due sezioni grazie anche alla collaborazione con Librixia e l’Associazione Rinascimento culturale: “Storie per connetterci“, un ciclo di incontri e conferenze su vari temi d’attualità con relatori tra cui Pablo Trincia, Antonella Viola e Vincenzo Schettini, che saranno introdotti o sollecitati dai docenti dell’ateneo; “Musiche per connetterci“, una mini rassegna, curata da Luigi Radassao, che presenterà una serie di giovani talenti musicali che offriranno al pubblico, tra una conferenza e l’altra, un breve showcase. A Mantova, sede di un distaccamento dell’ateneo, appuntamento il 18 maggio a Palazzo Ducale.