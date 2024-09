Como, il mistero del portafogli senza documenti ma con 5mila euro in contanti

Como – Ha trovato un portafogli per terra, nella centrale via Borgovico a Como, e lo ha raccolto. Lo ha aperto per capire di chi potesse essere, ma i documenti non c’erano. C’erano però 5mila euro in contanti.

L’uomo, un tirocinante avvocato, ha portato il portafogli ai carabinieri che lo stanno tenendo in custodia, in attesa che magari qualcuno si presenti a reclamarlo. Il denaro, come previsto dalla legge, sarà invece consegnato al Comune di Como per la pubblicazione nell'albo pretorio. Dal momento che appunto mancano i documenti, il proprietario dovrà fornire l'esatta descrizione del portafogli per poterlo ottenere e recuperare così anche i 5mila euro al suo interno.