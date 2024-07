Ridà il portafogli, ma si tiene 800 euro

Ladro e tutt’altro che furbo: ha trovato un portafoglio caduto per strada, lo ha consegnato alla polizia locale, ma prima si è impossessato del denaro custodito, 800 euro. Insomma una restituzione a metà, pensava di restare impunito, invece le indagini hanno consentito di scoprire l’ammanco e - messo alle strette - ha confessato.

È successo a Pogliano Milanese. L’uomo, un 55enne di Parabiago, l’altro giorno si è presentato al Comando consegnando il portafoglio e raccontando che lo aveva trovato vicino al supermercato Tigros di via Garibaldi. Un gesto nobile, a prima vista. Quando gli agenti hanno aperto il portafogli all’interno c’erano dei alcuni documenti e sono riusciti a risalire al proprietario, un poglianese, e lo hanno convocato, Ma quando è arrivato si è trovato di fronte all’amara sorpresa: gli 800 euro che aveva nel borsellino e che gli servivano per le imminenti vacanze non c’erano, spariti. Gli agenti hanno avviato le indagini per recuperare la somma di denaro e identificare chi l’aveva rubata.

Prima hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato: ma dalle immagini non è emerso nulla. Poi hanno visionato le immagini delle telecamere dei punti dove il poglianese era stato prima di perdere il portafoglio e quelli dove era stato il ladro. Quest’ultimo non era mai passato vicino al supermercato. La storia che aveva raccontato agli agenti non poteva essere vera. Lo hanno convocato al comando, inizialmente il parabiaghese ha confermato ancora la sua versione, dicendo che forse si era sbagliato sul luogo del ritrovamento del portafoglio e dando il nome di un’altra via, poi messo davanti all’evidenza, ha confessato di aver sottratto la somma di denaro. I soldi sono stati restituiti al legittimo proprietario che ha deciso di non sporgere denuncia.

Ro.Ram.