Lago di Como, inaugurato a Bellagio il nuovo pontile per i traghetti

Bellagio, 22 marzo 2024 – Taglio del nastro, questa mattina, per il pontile traghetti di Bellagio, riqualificato grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, e contemporaneo varo della motonave ibrida Iris per la navigazione pubblica di linea. La navigazione sul Lago di Como è ritenuta fondamentale per tutta la mobilità del territorio, sia per garantire un servizio di trasporto che interessa cittadini, studenti e lavoratori, sia per accogliere la crescente domanda che deriva dai flussi turistici.

Lo scorso anno, secondo i dati di Regione Lombardia, sono stati oltre 6 milioni i turisti che hanno navigato sul lago di Como. Oltre ai dieci milioni messi in campo per i pontili traghetto di Bellagio, Menaggio, Griante e Varenna, la Regione stanzia ogni anno risorse relative agli “interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea, per la messa in sicurezza e ammodernamento della portualità e delle infrastrutture di trasporto”.