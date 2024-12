Polo territoriale. C’è l’accordo

Siglato un accordo tra Asst Lariana e i sindacati per accompagnare nei prossimi tre anni il Piano di sviluppo del polo territoriale nei sei distretti di Como-Campione d’Italia, Olgiate Comasco, Lomazzo-Fino Mornasco, Cantù-Mariano Comense, Erba e Medio Lario. "Confronto, collaborazione e condivisione sono i principi cardine - spiega il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi - L’obiettivo è l’integrazione della programmazione relativa ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali". Il Piano di sviluppo del polo territoriale è il documento, previsto dalla Regione con la legge di riforma della sanità, che traccia gli indirizzi di riferimento per la programmazione territoriale. Insieme ai segretari territoriali, il documento è stato sottoscritto dai rappresentanti dei pensionati, Carlo Rossini per Spi Cgil, Franco Mercuri per Fnp Cisl ed Enzo Barni per Uilp Uil.