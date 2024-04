Polo fieristico all’avanguardia. Sottopasso lo unisce alla stazione

Un’opera attesa da anni, che è diventata finalmente realtà. In concomitanza con l’inaugurazione della Fiera Agricola, è stato aperto a Treviglio il tunnel pedonale di 75 metri che collega la stazione ferroviaria al polo fieristico, in pratica il centro storico alla parte sud della città destinata a un forte sviluppo. Il sottopasso, costato 615mila euro, era già predisposto da tempo e rappresenta la prosecuzione di quello esistente e sottostante i nove binari della stazione. Si tratta di un sottopasso analogo a quello che da qualche anno, più a est, corre parallelo e permette di unire il marciapiede del primo binario al parcheggio di largo Roggia Brembilla, al Pip2. "Il protrarsi dei tempi di realizzazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Treviglio, Basilio Mangano – è legato al periodo di fermo del Covid e in seguito alla criticità nella fornitura dei materiali per completare il tunnel. L’opera era stata programmata in due lotti: il primo riguardava la creazione vera e propria del sottopasso e il secondo legato alle finiture e all’installazione dell’ascensore e della scala mobile, che ora sbucano davanti all’entrata del polo fieristico". Il sottopasso è dotato di un impianto di illuminazione a led e di un sistema di viseosorveglianza collegato con la centrale operativa della polizia locale di Treviglio. Gli accessi saranno regolati dall’apertura automatica di due saracinesche.

Il tunnel si inserisce nel contesto dei lavori di “Treviglio Fiera“, che sta diventando sempre più luogo di riferimento per l’organizzazione di eventi anche extraprovinciali. In programma c’è la realizzazione di un nuovo padiglione che di fatto raddoppierà gli spazi coperti del polo fieristico, dotato al di fuori dell’area recintata di un parcheggio al quale se ne aggiungerà uno di più ampia metratura, nella parte sud della Fiera. "Il nuovo tunnel – sottolinea il sindaco di Treviglio Juri Imeri – crea un collegamento diretto tra la stazione ferroviaria e la Fiera, destinata ad essere ampliata, anche alla luce della costante crescita di richieste per concentrare eventi".