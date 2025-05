Mayday a Grandola ed Uniti, pilota di aliante costretto a un atterraggio di emergenza

Grandola ed Uniti (Como), 17 maggio 2025 - Mayday nei cieli tra il Varesotto e il Comasco. A lanciarlo un pilota di aliante di 38 anni costretto ad un atterraggio di emergenza in un prato. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi poco dopo le 17. Un pilota di 38 anni, decollato dall'aeroporto di Calcinate del Pesce sul lago di Varese, durante il volo ha avuto un problema ed è stato costretto ad un brusco atterraggio di emergenza.

Atterraggio d’emergenza

Come aviosuperficie improvvisata ha individuato un ampio prato a Grandola ed Uniti, provincia di Como, ad una quarantina di chilometri di distanza rispetto al punto di decollo, che avrebbe dovuto essere pure il punto dell'atterraggio programmato. Per il timore che si fosse schiantato al suolo, sono stati mobilitati i vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio e i sanitari di Areu.

La manovra di atterraggio d'emergenza invece era perfettamente riuscita e il 38enne non ha riportato alcuna ferita. Scarsi i danni pure all'aliante. Come di prassi sono stati poi informati di quanto successo gli ispettori dell'Ansv, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che, verosimilmente, avvieranno un'inchiesta per valutare l'esatta dinamica ed eventuali errori od anomalie.