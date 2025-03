Polizia contro il cyberbullismo

La Polizia di Stato di Como questa mattina in piazza Cavour, dalle ore 9 alle 13 ospiterà l’evento “Una Vita da Social”, campagna educativa itinerante della Polizia di Stato e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”. Nell’occasione sarà presente il Truck della Polizia di Stato, un tir attrezzato con un’enorme area didattica dedicata ai molti ragazzi delle scuole che interagiranno con i poliziotti della Polizia Postale. L’iniziativa è la più importante campagna itinerante di educazione digitale, ideato per diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi del mondo cyber e per promuovere un uso più responsabile e consapevole della tecnologia. Particolare attenzione è dedicata all’approfondimento di tematiche attuali e che vedono coinvolti i ragazzi, come l’educazione sentimentale online, l’adescamento, il cyberbullismo.