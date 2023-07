Pognana Lario, primo week-end nella nuova villa al lago per i Ferragnez

Pognana Lario (Como), 8 luglio 2023 - Relax su lago di Como per i Ferragnez che questo pomeriggio al gran completo si sono concessi una “fuga” da Milano alla volta di Pognana Lario, per godersi la “mega” villa da 5 milioni di euro che la coppia più social d’Italia si è regalata nel gennaio scorso.

Chiara e Fedez, insieme ai due figlii e c’è da immaginarsi tate e forse sorelle al seguito, è arrivata sul lago nel pomeriggio e si è subito concessa un bel bagno nella piscina a sfioro, una delle “migliorie” volute dalla coppia subito dopo l’acquisto della villa vista lago, costata oltre 5 milioni di euro. Poi i Ferragnez sono saliti sul loro motoscafo “Il Raviolo” per una gita sul lago: Pognana è un punto strategico, in pochi minuti si attraversa il lago e si arriva a Laglio, proprio qui di fronte, da George Clooney che è arrivato a Villa Oleandra nei giorni scorsi, mentre in un quarto d’ora si può approdare a Bellagio o in Tremezzina. Decisamente l’estate vip sul Lario è iniziata.