Più turisti, più soste selvagge. Le multe a quota 280mila euro

Ammonta a 280mila euro l’incasso del Comune di Cernobbio per le sanzioni amministrative elevate dalla polizia locale nel 2023. A questo si aggiungono 40mila euro di introiti per occupazione di suolo pubblico. Cifre formalizzate a chiusura anno dallo stesso responsabile di Polizia Locale, nella determina depositata. Cifre che saranno dunque disponibili per il bilancio di quest’anno, e comprensive, come recita il regolamento, "delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale", e relative alla data di contestazione e non alla data di violazione. Una cifra che è anche la conseguenza di un costante affollamento da parte di turisti e di non residenti per le strade di Cernobbio, anche provenienti dalTicino, che causano una costante condizione di sosta selvaggia che, più volte, ha scatenato l’ira dei residenti, costretti a fare i conti con veicoli che ostruiscono i passaggi, i cancelli o gli accessi alle residenze. Tante le infrazioni pure nella Ztl. Pa.Pi.