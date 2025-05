Picchiato dal gruppo fuori da un locale. Finisce in ospedale

Indagini dei carabinieri in corso per identificare gli aggressori di un giovane id 23 anni di Cernobbio, picchiato sabato notte davanti alla discoteca Tartaruga di Villa Guardia. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 3, quando è stata chiamata la pattuglia dei carabinieri di Lurate Caccivio. La discussione tra la vittima e un altro soggetto era iniziata all’interno del locale, poi proseguita all’esterno. Un gruppo di amici di uno dei due coinvolti ha aggredito il giovane, facendolo finire in ospedale al Sant’Anna in codice giallo.