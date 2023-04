“Piano freddo” per i senzatetto prorogato sino alla fine del mese

Verrà prorogato fino alla fine di aprile il Piano Freddo nell’ex caserma dei carabinieri di via Borgovico, data in concessione gratuita dalla Provincia. Aperto da oltre quattro mesi il dormitorio è stato tenuto aperto dai volontari della Caritas e delle altre associazioni che in città da anni prestano aiuto ai senza fissa dimora. Grazie alla campagna "Pochi sognano di dormire al freddo" sono state raccolte offerte per oltre 30mila euro che si sommano al contributo della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca. L’ex-caserma di via Borgovico è concessa in uso gratuito dalla provincia che paga il costo delle utenze, la pulizia è pagata dal Comune di Como mentre i costi del personale, le spese di lavanderia e tutto il resto gravano su Caritas e il Terzo settore. Da dicembre a oggi all’interno della struttura sono state accolte 72 persone grazie agli oltre 200 volontari mobilitati da Fondazione Caritas e Fondazione Comaschi. A questi vanno aggiunti gli altri posti letto offerti dalle parrocchie del territorio che hanno permesso ospitare altre 26 persone. Ro.Ca.