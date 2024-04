Piacenza sconfitta. Cantù rialza il capo e ritrova il talento di Moraschini

Ritrovare il sorriso, con una prestazione autorevole nel secondo tempo, reagendo ad un secondo quarto a basso ritmo. Cantù c’è, e dopo una settimana di passione rialza il capo battendo Piacenza 79-75 con 17 punti di Solomon Young e 14 di Anthony Hickey, oltre ad una prova del tanto atteso Riccardo Moraschini (nella foto). I comaschi tornano anche in seconda posizione nel girone verde, e Canardi tira un sospiro di sollievo. "Abbiamo vinto una partita importante perché avevamo la necessità e l’obbligo di strappare i due punti, aldilà della prestazione. Ci siamo riusciti e dobbiamo essere contenti. Sono due punti importanti per la classifica e per il momento che stavamo vivendo, uso il passato perché l’auspicio è quello di cambiare marcia", il commento del tecnico, messo in discussione nei giorni scorsi.

Sugli altri campi pesa soprattutto la vittoria di misura di Treviglio con Ortzinuovi, 79-78 con 16 e 10 di AJ Pacher, produttivo anche contro un Grant Basile da 21 e 6. Sconfitte per Urania (92-94 in casa con Cividale) e Vigevano (80-85 con la corazzata Forlì), bene la JuVi Cremona con Nardò. Nel 73-68 finale brillano i 17 di Lorenzo Tortu, e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo dopo l’addio di Daniele Magro.

