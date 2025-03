Personale sanitario negli ospedali: maggiori tutele

COMOUn protocollo operativo per garantire una maggiore tutela del personale sanitario in servizio negli ospedali comaschi. È stato il tema della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica che si è riunito ieri mattina in Prefettura, sfociato nell’adozione di un protocollo operativo messo a punto tra la Questura e la Asst Lariana per l’attivazione di un sistema di video-allarme presso il pronto soccorso, il reparto di psichiatria e il Sert dell’Ospedale Sant’Anna. Inoltre del Disciplinare tecnico per gli interventi di pubblica sicurezza al pronto soccorso dell’Ospedale Valduce. Il sistema permette al personale sanitario di avere l’accesso esclusivo a un pulsante di emergenza creando un collegamento diretto, con tecnologia "Punto-Punto". Per il Valduce, in caso di necessità, sarà trasmesso un allarme alla sala operativa del 112, per l’immediata attribuzione dell’intervento alle forze dell’ordine. All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, tre reparti – pronto soccorso, psichiatria e Sert – saranno dotati del pulsante di emergenza. L’allarme attiverà subito le immagini delle 25 telecamere che verranno visionate in diretta nella sala operativa della Questura per calibrare il tipo di intervento. Alla riunione hanno partecipato oltre al prefetto, anche il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Direttore Generale dell’Asst Lariana, la procuratrice speciale dell’ospedale Valduce e il direttore del S.S.U.Em. del 118.Pa.Pi.