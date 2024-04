Pazienti al Pronto soccorso. In un link le notizie per i familiari L'Asst Bergamo Ovest introduce un servizio innovativo nei pronto soccorso di Treviglio e Romano di Lombardia per informare i parenti dei pazienti tramite sms e webapp, migliorando la comunicazione e la gestione dell'assistenza. Interventi strutturali in corso per ottimizzare gli spazi e i percorsi di accesso.