Pattuglie sulla Tremezzina. Gli incidenti sono dimezzati

Incidenti stradali quasi dimezzati sulla statale Regina e nel territorio dell’alto lago nel periodo estivo. La Polizia Stradale di Como, ha concluso l’attività stagionale nel distaccamento estivo di Tremezzina, attivato il 20 giugno e concluso due giorni fa, martedì 15 ottobre. Durante questo periodo, le pattuglie della Polstrada hanno intensificato i controlli sui divieti imposti soprattutto al transito dei mezzi pesanti – che riguardavano principalmente limitazioni orarie - dall’ordinanza Anas, contestando un totale di 74 violazioni a tale interdizione. Complessivamente sono state elevate 528 violazioni al Codice della Strada e alle leggi complementari, per i più svariati casi. Azioni di presidio e prevenzione, che si sono svolte in sinergia con tutte le altre forze di polizia presenti sul territorio, che si ritiene abbiano avuto un impatto positivo sulla sicurezza della viabilità a livello locale, come era nelle aspettative del progetto di sicurezza sulle strade. I dati finali, evidenziano infatti un significativo calo degli incidenti stradali: si è passati dai 45 dello scorso anno, ai 24 nel corso di quest’anno nello stesso periodo, quasi dimezzando il numero degli incidenti. La Sezione Polizia Stradale di Como, anche dopo la chiusura del distaccamento estivo, continuerà comunque a essere presente con le pattuglie del comando di Como. Pa.Pi.