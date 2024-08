Passione Triathlon. Sulle sponde del Ceresio ritorna lo spettacolo

La seconda edizione di Triathlon Sprint Città di Porlezza si svolgerà domenica 15 settembre. È stata ufficialmente lanciata la prossima data dell’evento sportivo che lo scorso hanno ha coinvolto oltre 600 persone di cui 250 atleti, provenienti da tutta Italia e dall’estero. La gara e l’intero evento, a cui tutti possono assistere, si svolgeranno interamente sulle sponde italiane del Lago Ceresio, coinvolgendo i territori di Porlezza e di Claino con Osteno. Quest’anno gli organizzatori attendono circa 400 atleti, pronti a cimentarsi nella competizione composta da 750 metri di nuoto nel lago, 20 chilometri di bicicletta e 5 chilometri di corsa podistica, il tutto in sequenza e senza soluzione di continuità. Organizzata da ZeroTriUno Triathlon Team Como, Pro Loco e Comune di Porlezza, la gara è una competizione federale nazionale, presente sul calendario Fitri, la Federazione Italiana Triathlon. Sul sito dell’evento sono pubblicate tutte le informazioni riguardanti la viabilità, le chiusure delle strade e il programma della manifestazione, e soprattutto le modalità di partecipazione e il regolamento. La partenza della prima batteria donne è prevista alle 10.45, seguita alle 11 dagli uomini.

La gara avrà il suo punto di partenza dalla spiaggia del parco di Porto Letizia. La frazione di nuoto sarà resa ancora più spettacolare perché prevede, a circa metà percorso l’uscita dal lago, chiamata "uscita all’australiana": prevede l’uscita dall’acqua dei concorrenti per fare solitamente il giro attorno a una boa e poi rituffarsi. Lungo il percorso saranno inoltre posizionate tre boe. Al termine di questa prima prova, che si concluderà alle 11.30, gli atleti si dirigeranno verso la zona cambio, percorrendo un corridoio di circa 100 metri. A quel punto gli atleti affronteranno i 20 chilometri in bici, principalmente lungo via Osteno e il lungo lago, da completare entro le 12.30. Durante il passaggio della gara, tutto il tracciato sarà completamente chiuso al traffico. Infine la frazione di corsa, che si svolgerà interamente all’interno del Parco Comunale di Porto Letizia, lungo un percorso misto tra pista ciclopedonale e strade bianche, che seguirà due volte l’anello di 2,4 chilometri, e si concluderà con un rettilineo di circa 200 metri che porterà al traguardo fronte lago, entro le 13.30. Seguiranno infine le premiazioni. Paola Pioppi