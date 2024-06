Passeggiata alla mostra. Cosmos’ Flags

Passeggiata contemplativa sabato alla mostra Cosmos’ Flags di Lorenza Morandotti, con tour guidato dalla vecchia Cava di Camerlata al Castel Baradello accompagnati da Roberto Borghi, critico d’arte, e l’artista. Il percorso attraversa il Parco Regionale Spina Verde per raggiungere la vecchia Cava, "cuore inaccessibile della Spina Verde", nascosta dietro una parete rocciosa normalmente chiusa, e il Castello simbolo della città. Con una vista a 360 gradi su Como e il suo Lago, per poi brindare in cima alla torre. Ritrovo alle 18 in piazza Camerlata di fronte alla farmacia, durata due ore circa. Dettagli e prenotazioni sul sito www.slowlakecomo.com.