Otello Circus del Teatro la Ribalta . Pubblico sul palcoscenico del Sociale

La programmazione del Teatro Sociale di Como si diffonde in tutto il teatro, occupando e reinventando tutti gli spazi e sale. Sarà così domenica 27 ottobre per le due repliche alle 17.00 e 20.30 di Otello Circus, una produzione del Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt, in cui il pubblico prenderà posto su una tribuna in stile circense sul palcoscenico. Uno spettacolo che si inserisce perfettamente nella Stagione in corso, intitolata Humanity, che vuole concentrarsi su chi abita il nostro pianeta. Otello Circus è un’opera lirico-teatrale di Antonio Viganò ispirata alle opere di Verdi e Shakespeare, ambientata in un vecchio Circo dove tutto sembra appassito e Otello – affiancato da Cassio, Jago, Roderigo ed Emilia - è costretto a rappresentare la sua personale tragedia. È la sua condanna, la pena che deve scontare per il suo gesto efferato e omicida. Info e prenotazioni www.teatrosocialecomo.it Pa.Pi.