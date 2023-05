Ossuccio, cade da un muretto e precipita per quattro metri: ferito uomo di 67 anni

Ossuccio, 7 maggio 2023 – E’ dovuto intervenire l’elisoccorso per il recupero e il trasporto di un uomo di 67 anni, caduto da un muretto mentre percorreva la strada che conduce al Santuario di Ossuccio. L’incidente è avvenuto alle 14.30 all’altezza della frazione Caravina: l’uomo è precipitato da circa quattro metri di altezza, cadendo sul prato sottostante e procurandosi ferite serie. Per il primo soccorso, assieme ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno raggiunto il ferito e lo hanno immobilizzato sulla barella, per poi affidarlo all’elisoccorso, atterrato in un prato in quota, che lo ha portato all’ospedale Sant’Anna.