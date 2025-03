Osservatorio e Sant’Elia . Lo spettacolo con il Fai

In mostra per la prima volta agli occhi di appassionati e curiosi il nuovo Osservatorio Astronomico di Sormano, aperto straordinariamente grazie alle Giornate FAI di Primavera. "Presso l’osservatorio viene svolta una intensa attività di divulgazione scientifica, rivolta a scuole, oratori, università, associazioni territoriali e gruppi di appassionati - spiegano i volontari del Gruppo FAI Giovani Como - Lo scorso anno sono stati circa dodicimila visitatori e negli ultimi anni è stata ampliata anche la collaborazione con le scuole del territorio". Il percorso di visita prevede la possibilità di scoprire il Nuovo Polo Astronomico della Colma di Sormano, partendo dalla nuova struttura, dove sarà possibile scoprire la storia del progetto e visitare la cupola con il moderno telescopio e la sala del planetario, e si concluderà presso il precedente osservatorio, vicino ai parcheggi della Colma. A Como si potrà visitare uno dei capolavori dell’architettura razionalista italiana, da anni in stato di abbandono e non più adibito alla sua destinazione di asilo per l’infanzia. Progettato negli anni Trenta del Novecento da Giuseppe Terragni per la città di Como, allo scopo di rispondere alle esigenze del nuovo quartiere operaio nascente accanto al nucleo storico di San Rocco, la scuola si sviluppa su un unico piano, disposta a forma di U attorno a un cortile centrale circondato dal giardino. Le grandi vetrate evidenziano il concetto di scuola all’aria aperta, e insieme agli ambienti e agli arredi molto curati rendono quest’opera unica. L’asilo è finalmente interessato da un progetto di restauro. Roberto Canali