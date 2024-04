La biblioteca di Como dona alla Pediatria del Sant’Anna il kit didattico su Plinio il Vecchio

Como, 30 aprile 2024 - Plinio il Vecchio in dono all’ospedale per fare compagnia a bimbi e ragazzi ricoverati nella Pediatria Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile, dell’ospedale Sant’Anna. Questa mattina infatti l’assessore alla Cultura del Comune di Como, Enrico Colombo, e la direttrice della biblioteca comunale “Paolo Borsellino”, Chiara Milani, hanno portato in dono al reparto diretto dal dottor Angelo Selicorni il kit didattico “La storia naturale in gioco - Tra realtà e fantastico nel mondo di Plinio il Vecchio”.

Rivolto a giovani dagli 8 ai 12 anni, il volume interattivo è stato scritto dalla stessa Milani e illustrato da Giada Negri, quindi progettato in collaborazione con l’Accademia Pliniana e la casa editrice Carthusia. Un prodotto educativo realizzato in occasione del Bimillenario Pliniano, le cui celebrazioni proseguiranno a Como per tutto il 2024 con lo scopo di ricordare l’anniversario della nascita di Plinio il Vecchio. “L’obiettivo di questo strumento è far conoscere alle nuove generazioni la straordinaria figura di questo nostro illustre concittadino comasco - spiega Milani - e in particolare la sua più celebre opera, la Naturalis Historia, attraverso strumenti coinvolgenti e di grande bellezza come le card realizzate con 30 figure tratte da una prestigiosa edizione veneziana del 1516, custodita proprio in biblioteca”.