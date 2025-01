Orsini e Branciaroli. I ragazzi irresistibili

Il 2025 si apre con due grandi attori del teatro italiano: Umberto Orsinie Franco Branciaroli, che questa sera e domani alle 20.30, portano al Teatro Sociale di Como lo spettacolo "I ragazzi irresistibili", con la regia di Massimo Popolizio. Una commedia scritta da Neil Simon nel 1972 che rende omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole manie e tragiche miserie.. I protagonisti sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la vita. Dopo essersi separati per incomprensioni, sono chiamati a riunirsi, undici anni dopo, in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme, per una sola sera. Info e biglietti su www.teatrosocialecomo.it