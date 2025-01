Orsenigo, un panetto di marijuana abbandonato in un bosco

Orsenigo, 2 gennaio 2024 – E’ stato ritrovato abbandonato vicino a un canale per la raccolta dell’acqua piovana, forse portato alla luce causa di un nascondiglio che si è rivelato maldestro: un panetto di marijuana del peso di un chilo e 200 grammi.

A notarlo sono stati i carabinieri di Lurago d’Erba, durante un servizio di perlustrazione di una zona boschiva a Orsenigo, la mattina del 31 dicembre.

Il panetto è stato recuperato e messo sotto sequestro a carico di ignoti, in attesa di eventuali analisi chimiche e soprattutto per avviare indagini che possano portare a identificare chi lo aveva lasciato in quel nascondiglio che si è rivelato poco efficace.