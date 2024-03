Ordina una lavatrice. Ma era solo una truffa

Ha ordinato online e pagato 650 euro una lavatrice, rivolgendosi a un negoziante milanese di elettrodomestici, o almeno così credeva. Dietro al sito internet c’erano infatti due truffatrici che abitano in provincia di Caserta, una di 52 anni, l’altra di 34. La loro vittima è una 42enne di Mariano Comense, oltre che il negoziante milanese per il quale si sono spacciate le due imbroglione. La 42enne ha realizzato di essere truffata solo quando, dopo non aver ricevuto la lavatrice ordinata e pagata, ha contattato il negoziante a cui faceva riferimento il sito internet tramite cui aveva acquistato la lavatrice e lui le ha spiegato di non essere la prima a essere raggirata in quel modo. I carabinieri sono comunque riusciti a identificare e denunciare le truffatrici, sia attraverso l’Iban del conto su cui la 42enne ha versato i soldi, sia dagli indirizzi ip usati per gestire il sito internet truffaldino.