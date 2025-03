Oltre 410 chili di cannabis oltre i limiti, padre e figlio indagati

Infiorescenze, oli e resine derivati dalla cannabis, per un totale di 410 chili, importati illegalmente dalla Svizzera, di cui 280 chili con Thc oltre il valore consentito. Merce sequestrata dalla Finanza di Ponte Chiasso lungo i valichi di confine di Crociale dei Mulini a Uggiate con Ronago e Maslianico, per la quale sono stati indagati per traffico illecito padre e figlio italiani.

I due si muovevano soprattutto in orari notturni o alle prime luci dell’alba, utilizzando il metodo della staffetta, percorrendo il tragitto a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, in modo da permettere al primo veicolo di verificare l’eventuale presenza di posti di controllo. L’assenza di documentazione di trasporto, e l’incongruenza delle dichiarazioni fornite sull’approvvigionamento e la destinazione della merce, hanno insospettito i finanzieri quando hanno proceduto a un controllo.

La merce, una volta importata, veniva spedita attraverso normali società di logistica a centinaia di clienti finali, in alcuni casi attività commerciali, del Nord Italia o in Repubblica Ceca, Ungheria e Austria.

Pa.Pi.