Olgiate Comasco, imbratta il muro del Comune: denunciato

Olgiate Comasco, 5 maggio 2025 – Quando ha deciso di imbrattare con vernice spray il muro di recinzione del Municipio di Olgiate Comasco, ha praticamente lasciato una firma, “Rizi”. E’ la scritta comparsa in più punti della parete esterna all’edificio. Di quanto accaduto sono stati subito informati i carabinieri di Olgiate che, durante i normali passaggi di perlustrazione delle vie del paese, hanno notato e fermato un giovane di 26 anni di origine pakistana, residente in zona, decidendo di sottoporlo a un controllo, trovandolo in possesso della bomboletta utilizzata poco prima.

E’ stato quindi portato in caserma e identificato, per poi procedere nei suoi confronti con una denuncia a piede libero: dovrà rispondere del reato di deturpamento e imbrattamento di immobili, con l’aggravante di aver prodotto il danno nei confronti di un bene di proprietà di un ente pubblico. Procedimento penale al quale si aggiungerà il risarcimento dovuto al Comune, che molto probabilmente non sarà lieve, vale a dire la ritinteggiatura per far sparire le scritte deturpanti.