Ogni anno un migliaio in transito . Quattro i centri di accoglienza

Superano il migliaio ogni anno i minori non accompagnati che transitano dalla città di Como. Molti di loro, la maggior parte, dichiarano di essere solo di passaggio, e puntualmente spariscono dopo un breve periodo trascorso nei centri di accoglienza, diretti verso altre mete. ma la media di permanenza in contemporanea, oscilla tra i 200 e 300 ragazzi. Attualmente sono quattro i centri di accoglienza per minori non accompagnati presenti in città, a cui si aggiunge la parrocchia di Rebbio dove trovano posto una cinquantina di ragazzi. Ma il lavoro che viene fatto qui, va ben oltre la disponibilità di un letto, e cerca di avviare il minore verso la scolarizzazione e l’apprendimento della lingua italiana, per renderlo sempre più autonomo, soprattutto mentre si avvia verso la maggiore età.