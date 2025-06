Nuovo Pronto soccorso. Al via i lavori di ampliamento

Sono iniziati i lavori di ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale cittadino che verrà riorganizzato in due aree: per i pazienti che devono rimanere in osservazione oppure inviati per le analisi agli altri reparti e chi invece deve essere visitato. Il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno e non pregiudicherà le attività del Pronto soccorso che continuerà a svolgere la sua attività di presidio del territorio.

L’ampliamento prevede una riorganizzazione anche dell’area riservata all’accettazione degli utenti e alla prenotazione delle visite, che cederà alcuni spazi per consentire l’ampliamento dell’attività medica. Si tratta dell’ultimo intervento deciso dal Gruppo Lifenet, dalla metà dello scorso anno proprietario del nosocomio cittadino, che nella primavera scorsa ha investito su nuova TAC di ultima generazione, che rappresenta un importante passo avanti per il miglioramento della diagnostica e dell’assistenza ai pazienti.

"Grazie a questa innovativa apparecchiatura, sarà possibile ottenere immagini di altissima qualità in tempi ridotti, migliorando così la precisione diagnostica e l’efficienza del servizio", spiegano i responsabili della struttura.