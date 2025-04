Nuovo polo natatorio. Dubbi dalla minoranza

La minoranza vuole vederci chiaro nei costi del progetto per la nuova area sportiva di Muggiò, il maxi intervento che in un colpo solo dovrebbe consentire di liberarsi dell’ex palasport e della piscina, chiusi da anni e divenuti loro malgrado monumenti al degrado, per sostituirli con impianti di nuova generazione. Un sogno per tante società sportive.

A interrogarsi sulla sostenibilità dell’intervento è Vittorio Nessi di Svolta Civica, che ha presentato un’interrogazione per chiedere al sindaco Alessandro Rapinese di fare chiarezza sui conti. "Il 6 marzo scorso il sindaco dichiarò che Como potrà mettere a disposizione fino a 10 milioni a fronte di un intervento della Regione, per l’intero complesso, pari a circa 9 milioni; il tutto in relazione a un quadro economico complessivo pari a oltre 55 milioni - spiega il consigliere - Circa il 2° lotto, (polo natatorio) il sindaco ha illustrato un quadro da 31 milioni individuando il finanziamento sulla base di una locazione finanziaria". Nessi però chiede lumi sul canone di leasing della durata di 20 anni, relativo al solo polo natatorio, di 51 milioni.