Nuove imprese. Ora altri incontri

Proesegue senza soste e intoppi il progetto per gli imprenditori di domani. Il punto Nuova Impresa della Camera di commercio di Sondrio, in collaborazione con le associazioni di categoria, continua a promuovere la nascita di nuove imprese attraverso una serie di incontri formativi dedicati a neo ed aspiranti imprenditori, totalmente gratuiti. Il 4 dicembre si è tenuto l’incontro "Verso una prospettiva integrata: come organizzare le attività di marketing per soddisfare le necessità del mercato attuale", in collaborazione con l’unione commercio turismo e servizi della provincia di Sondrio. Nei giorni scorsi si è tenuto invece il 2° appuntamento, organizzato in collaborazione con Coldiretti Sondrio, che si è focalizzato sull’avvio e sulle agevolazioni perle nuove aziende agricole.

A inizio 2024 altri incontri: il 18 gennaio si terrà il focus “Sicurezza sul lavoro nelle MPMI“, a cura di Confartigianato Imprese Sondrio, mentre il 23 gennaio è in programma “Strategie di digital marketing-L’utilizzo del Digital Marketing e la creazione di una strategia profittevole“, a cura di Confindustria Lecco e Sondrio. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti: pni@so.camcom.it; tel. 0342 527111.F.D’E.