Novedrate, esplode un fusto di olio e fango industriale: ferito un operaio di 56 anni

Novedrate (Como), 18 dicembre 2023 – Un fusto di olio esausto e fango è esploso. I liquidi e le schegge della cisterna hanno investito in pieno un operaio di 56 anni.

L'incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Novedrate, all'interno dello stabilimento di una società di recupero di rifiuti pericolosi. A deflagrare è stato un fusto in metallo, pieno di olio di scarto e di emulsioni di fango industriale. Il 56enne è stato soccorso dai vigili del fico e dai sanitari di Areu. Ha riportato diverse escoriazioni, ma anche una probabile frattura. E' stato trasferito d'urgenza in ospedale, al Sant'Anna di Como, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono serie, ma non versa in pericolo di vita. In posto anche i carabinieri e gli ispettori di Ats per accertare le cause di quanto accaduto.