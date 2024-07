Non pagava il canone del pontile: 570mila euro evasi in dieci anni

Canoni evasi per quasi dieci anni, ora contestati in un’unica soluzione. I militari navali della Finanza di Como hanno sottoposto a un controllo un concessionario di un’area lacuale di circa duemila metri quadrati a Lierna, dove è stato realizzato un pontile utilizzato per l’ormeggio di imbarcazioni e una banchina frangiflutti. Al termine dell’attività ispettiva, è stata constata l’evasione, da parte del concessionario, di oltre 570mila euro di canoni demaniali a partire dal 2014. Controlli di questo genere vengono svolti continuamente su tutte le aree demaniali del lago. Una situazione simile era stata contestata un mese fa per un’area a ridosso del lago a Tremezzina, che continuava a essere occupata da una serie di strutture private: uno scivolo per alaggio, il rimorchio a terra di imbarcazioni o strutture galleggianti e, per il varo natanti, un pontile, una darsena coperta e un porticato. Ancora presenti nonostante la concessione demaniale fosse decaduta e non rinnovata dal 2014: i canoni evasi erano stati quantificati in oltre 160mila euro dal 2014 al 2023. Pa.Pi.