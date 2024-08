Il New York Times incorona i monti del lago di Como: “Non serve essere un vip per apprezzarli”

“Il lago di Como, nel nord Italia, evoca immagini di acqua blu scintillante, ville opulente e villaggi dove celebrità come Taylor Swift, Travis Kelce, Amal e George Clooney cercano di schivare i paparazzi. Ma non devi essere un membro della famiglia reale di Hollywood o un miliardario per goderti il ​​famoso lago circondato dalle montagne”. È questa l’introduzione alla guida che Valeriya Safronova ha scritto per il New York Times allo scopo di presentare agli americani luoghi non proprio conosciutissimi nei dintorni del Lario. E soprattutto buoni anche per i portafogli più leggeri.

Nell’articolo sono citate anche località meno note all’estero, come Piani d’Erna, Canzo e Brunate: luoghi abbastanza lontani dalle mete scelte dai vip e dai turisti più “illustri”. Questi consigli di viaggio, afferma l’assessore al Turismo di Regione Lombardia Barbara Mazzali, “ben si conciliano con la strategia turistica regionale finalizzata a distribuire meglio i flussi che tendono a concentrarsi eccessivamente in alcuni luoghi, direzionandoli, invece, verso nuove aree lombarde tutte da scoprire”.

L’assessore regionale fa notare, innanzitutto, che “proprio come evidenziato dal New York Times, il lago è ricco di funicolari e funivie, con cui raggiungere punti panoramici spettacolari e percorsi di trekking che si snodano tra boschi rigogliosi e prati alpini. Tra queste la funicolare che sale dalla città di Como a Brunate, località chiamata ‘il balcone delle Alpi’ e apprezzata anche per le sue eleganti ville in stile liberty”. Facilmente raggiungibili in funivia sono, inoltre, i Piani d’Erna, nel Lecchese, “capaci di offrire attività per tutte le stagioni per chi ama fare trekking, arrampicata e parapendio” e il Sentiero Spirito del Bosco, un affascinante percorso tra i boschi.