Nella ex media un centro studi. Iath Academy

L’ex scuola media, oggi in disuso, si trasformerà in un centro studi grazie all’accordo tra Comune e Fondazione Iath Academy. "Lavoriamo per riqualificare un’area strategica che va dall’ingresso del paese fino a piazza Mazzini, un percorso che ospita immobili pubblici e servizi d’interesse per la nostra comunità - spiega il sindaco Matteo Monti (nella foto) -. La ex media è un simbolo della nostra storia e siamo felici di poterla restituire alla cittadinanza, trasformandola in un luogo vivo". L’intesa avrà una durata trentennale e autorizza l’istituto a utilizzare l’immobile a uso accademico in cambio della sua completa sistemazione. "Il recupero di questo immobile è un tassello importante della valorizzazione del territorio e un’opportunità non solo per i giovani studenti - spiega Giuseppe Fontana, presidente di Iath - ma anche per Cernobbio che godrà della loro vitalità, creatività e progettualità a favore dello sviluppo territoriale per i residenti e per i turisti".

In linea con il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare approvato dal consiglio comunale a dicembre 2024, l’accordo prevede una serie di interventi che contribuiranno a creare un centro d’eccellenza dedicato al Lago di Como, valorizzando il patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Le attività includeranno la creazione di un archivio digitale, percorsi narrativi tematici, spazi multimediali e la realizzazione di eventi culturali che coinvolgeranno la comunità e i visitatori. L’accordo prevede l’avvio di un programma dedicato alla formazione dei ragazzi, con attività mirate a favorire l’occupazione nel settore turistico e culturale, e la creazione di un Infopoint innovativo per il turismo. Fondazione Iath investirà 4,2 milioni.

Roberto Canali