E-nautica sul Lario, una sfida da star: vip e stelle di Hollywood sul lago

Cernobbio (Como) – Punta a diventare la Montecarlo della nautica con le imbarcazioni elettriche il lago di Como, che ieri ha fatto da cornice alla presentazione della prima edizione dell’E1 Lake Como Gp, gara ufficiale dell’UIM E1 World Championship. Del resto sul lago di Como la nautica è sempre stata di casa. La Centomiglia del Lario che a fine ottobre celebrerà la sua 75° edizione, nata nel Dopoguerra per dare lustro ai cantieri del Lario, nel suo palmares conta vittorie di Stefano Casiraghi e di Fulvio Abbatte, nato sul lago e divenuto un mito della motonautica mondiale. ’E1 Lake Como GP’ presentato ieri pomeriggio nell’esclusiva cornice del Grand Hotel Villa d’Este, considerato tra i più bei resort del mondo, promette di abbinare lo show con il rispetto dell’ambiente. Due giorni di gare ad alta velocità e alto tasso di glamour, almeno a giudicare dai proprietari dei nove team in gara che appartengono a star del cinema, del mondo dello sport e dello spettacolo. A sfidarsi infatti ci saranno i team di campioni dello sport come Tom Brady, Rafael Nadal, Virat Kohli, Didier Drogba e Sergio Perez e di personaggi del mondo dello spettacolo come Steve Aoki, Will Smith e Marc Anthony.

“È con grande piacere che vi diamo il benvenuto al quinto evento del Mondiale UIM E1. La stagione d’esordio del campionato qui nella splendida Villa d’Este sul sponde del Lago di Como. Abbiamo visto alcune gare incredibili negli ultimi sei mesi e non ho dubbi che continuerà qui, in queste acque iconiche - ha presentato l’evento Rodi Basso, I’ad di E1 che fondato il circuito insieme ad Alejandro Agag, già tra i fondatori di Formula E ed Extreme E - Siamo lieti e orgogliosi di collaborare con la famosa Villa d’Este per questo evento e li ringrazio per il loro supporto e la fiducia nel campionato nella nostra prima stagione. Giunti alla fine del campionato, i nostri piloti spingeranno più forte che mai e sono fiducioso che ne vedrete un grande spettacolo questo fine settimana”. L’obiettivo di E1 è accelerare l’elettrificazione dell’industria marittima attraverso lo sport ed è il primo e unico campionato al mondo di imbarcazioni da corsa completamente elettriche, sancito dall’Union Internationale Motonautique (Uim), l’organo di governo mondiale della motonautica.

“I nostri equipaggi sono composti da un uomo e una donna e tutti i piloti gareggiano con RaceBird, la prima imbarcazione da corsa completamente elettrica al mondo che combina un design elegante e futuristico con l’innovativa tecnologia degli aliscafi”. A ideare la barca è stata la designer norvegese Sophi Horne, che si è ispirata al mondo della natura e in particolare agli uccelli che volano vicino al acqua.Il RaceBird utilizza innovativi tecnologia degli aliscafi, che solleva la nave sopra il superficie per ridurre la resistenza contro l’acqua. Ogni imbarcazione è lunga 7,5 metri e larga 3, pesante 1.150 chilogrammi e in grado di viaggiare a una velocità di 50 nodi, pari a 57 miglia. Il cuore tecnologico è costituito da un motore fuoribordo fornito da Mercury Racing e da una batteria, con una potenza di picco di 150 kW prodotta da Kreisel. Il lago di Como si aggiunge a Monaco, Venezia e Puerto Banús a Marbella e Jeddah che hanno ospitato le tappe precedenti della prima edizione del campionato. Gli ospiti e gli spettatori potranno seguire le prove e la gara, in programma oggi e domani, nei giardini del Grand Hotel Villa d’Este.

Le nove squadre di piloti uomini e donne si sfideranno nelle gare a tutta velocità inseguendo il titolo E1 di “Campioni dell’acqua”. E chissà che a fare il tifo non ci siano anche i proprietari dei team ovvero: Tom Brady, Rafael Nadal, Virat Kohli, Didier Drogba e Sergio Pérez nello sport a Steve Aoki, Will Smith e Marc Anthony.