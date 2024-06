Museo Ghisallo. Promozione in “francese”

MAGREGLIO

Il patron del Tour de France Christian Prudhomme (foto) è rimasto stregato dal Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo. Il numero uno della Grande Boucle (la corsa ciclistica a tappe più importante del mondo), in visita ieri a Magreglio a poche settimane dalla partenza del Tour dall’Italia con la Firenze – Rimini del 29 giugno (prima di tre frazioni tutte "italiane"), è rimasto senza parole, esprimendo ammirazione anche per la mostra "Ghisallo in Giallo" che racconta la storia e l’epopea del Giro di Francia, inaugurata lo scorso 20 aprile (aperta fino a settembre). "Mi credete se vi dico che ho finito i sorrisi per questo museo? Per la mostra, per il santuario, per Magreglio? Per questo amore per la storia del ciclismo fatta prima di tutto da grandi campioni italiani – ha detto Prudhomme - Qui si respira il cuore del ciclismo e si capisce bene che questo è il frutto di un grande lavoro di squadra. Girando nel Santuario e poi perdendosi nel grande Museo e nella mostra, dedicata al Tour, mi sono reso conto che è così bello che non finiresti mai di soffermarti su un cimelio, una bici di Merckx o di Bartali o su una maglia gialla di Coppi, di Magni, di Pantani".