Museo della Barca Lariana: si salpa per Storia e tradizioni

PIANELLO DEL LARIO (Como)

Il Museo Barca Lariana di Pianello del Lario propone ogni domenica alle 18 un appuntamento con le "Aperistorie al Museo". Occasioni per approfondire le storie che si intrecciano con la Storia e le tradizioni culinarie del Lario. Si parte domenica 2 giugno con "Il costume e l’abbigliamento tradizionale sul Lario", un incontro per conoscere e approfondire gli abiti, le calzature e acconciature, i materiali e le fogge. Domenica 9 "Le antiche funicolari sul lago e il sistema integrato ferrovie-navigazione": un racconto di inizio Novecento tra treni, battelli a vapore e funicolari. Domenica 16 "Il riscaldamento delle Alpi", un tema di sempre maggiore concretezza e attualità. Si prosegue domenica 23 con "È (era) solo una banda?", con gran concerto finale, alle 21 in giardino, del corpo musicale di Loveno, che custodisce il patrimonio immateriale locale e svolge una funzione sociale, culturale, identitaria. Infine domenica 30 giugno: "El misultìn: da alimento dei poveri alle ricette gastronomiche", la storia dell’agone dal lago alla tavola, il suo ciclo vitale, le modalità della pesca tradizionale sul Lario, con indicazioni anche sulle barche da pesca dell’agone e gli strumenti: le reti, il quadrato, la lenza. Ma anche i processi di conservazione, con degustazione finale. Il Museo della Barca Lariana di via Regina 1268 a Pianello, è aperto al pubblico venerdì, sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00, fino a fine ottobre.

Pa.Pi.