Como, carico di motorini non autorizzati nel furgone: bloccato e multato in dogana

Chiasso, 14 marzo 2025 – In viaggio dall’Italia alla Svizzera con 19 motorini usati non sdoganati. Il carico è stato intercettato nei giorni scorsi in autostrada, nell’area di servizio “Segoma” tra Riva San Vitale e Capolago, dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Alla guida c’era un autista di 43 anni di nazionalità kosovara che aveva varcato il confine poco prima, senza svolgere alcun adempimento alla dogana commerciale. Lo stesso giorno il carico era stato respinto al valico di Pizzamiglio, in quanto considerata merce commerciale e non adatta a un semplice transito ma l’autista non ha seguito le indicazioni degli agenti ed è rientrato in Svizzera.

I ciclomotori stipati nel retro del furgone, una volta restaurati, erano destinati a essere rivenduti sul mercato elvetico. Oltre a essere multato per alcune migliaia di franchi, l’uomo ha dovuto fare tutte le pratiche di sdoganamento che aveva cercato di evitare.