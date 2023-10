Como, due morti sul lavoro in poche ore in Canton Ticino

Como, 11 ottobre 2023 - Giornata nera per gli incidenti sul lavoro in Canton Ticino. Dopo l’operaio bergamasco di 43 anni che questa mattina ha perso la vita a Rodi Fierro, in Valle Leventina, un altro operaio, questa volta svizzero, è morto in un incidente a Stabio. L’uomo, un 39enne domiciliato nel Luganese, alla guida di un trattore, stava effettuando dei lavori in una zona boschiva. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il veicolo si è rovesciato facendolo cadere al suolo ed è rimasto schiacciato sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Stabio nonché i soccorritori del SAM e della Rega, che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 39enne a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.