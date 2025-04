Grosso cane in difficoltà salvato dai vigili del fuoco. Caccia al proprietario

Un cane di grossa taglia in evidente difficoltà è stato salvato dai vigili del fuoco del Comando di Pavia dopo la segnalazione arrivata da un passante. Una volta sul posto, i pompieri hanno avviato le operazioni di soccorso e dopo alcuni minuti sono riusciti a recuperare l’animale in sicurezza. Dopo averlo rifocillato, il cane è stato affidato al servizio veterinario competente per le opportune cure e accertamenti. L’animale non è risultato dotato di microchip identificativo e sono in corso verifiche per rintracciarne l’eventuale proprietario. L’intervento si è concluso positivamente grazie alla tempestiva segnalazione del cittadino e all’efficace azione di soccorso dei vigili del fuoco.