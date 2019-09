Jesolo, 1 settembre 2019 - Oggi a Jesolo la giuria tecnica e gli sponsor di Miss Italia hanno assegnato i titoli nazionali satellite del concorso. Tra le bellezze vincitrici delle fasce che garantiscono per un anno visibilità e contratti di lavoro ci sono anche tre lombarde: Iryna Nicoli, 20 anni, comasca di Lanzo d’Intelvi, nuova Miss Miluna by Miss Italia nazionale, la pavese Carolina Stramare, 20, di Vigevano, che ha vinto Miss Kissimo Biancaluna, e Marialaura Caccia, 21, Miss Be_Much, varesina di Busto Arsizio.

La vittoria nelle tre graduatorie nazionali satellite è per Iryna, 176 centimetri, Carolina, 179, e Marialaura, statura 1, 73, una bella iniezione di fiducia in vista della finalissima di venerdì sera ( diretta televisiva su Rai 1 ) in cui verrà assegnata la corona di Miss Italia 2019 . Evidentemente il brand Miluna, azienda di gioielli, porta fortuna a Iryna Nicoli, musicista (suona il saxofono), studentessa universitaria di economia a Lugano e tifosa dell’Inter. La comasca della Val d’Intelvi si era infatti aggiudicata Miss Miluna Lombardia a Saronno l’undici luglio guadagnando l’accesso alla fase finale nazionale in Veneto. A Jesolo l’imprenditore vicentino Sergio Cielo, proprietario di Miluna, e i suoi collaboratori sono rimasti impressionati dagli atteggiamenti sempre gentili e dal viso angelico di Iryna, occhi verdi e capelli castani. Iryna vive con mamma Valentina, nata in Ucraina, papà Maurizio e le sorelle Alina e Francesca. Anche la nuova Miss Miluna by Miss Italia è nata in Ucraina, a Cernytvzi.

Carolina, pure lei occhi verdi e capelli castani, si è dimostrata infallibile anche a Jesolo. Ha debuttato nella selezione di base al Lago Malaspina (Segrate). Si è imposta nella “regionale” ordinaria Miss Elenganza Lombardia a Bellagio. E a Corte Franca è stata eletta Miss Lombardia, fascia hors categorie regionale. Il titolo nazionale Miss Kissimo Biancaluna calza alla perfezione alla mora di Vigevano che lavorava già come modella prima di cimentarsi nel concorso Miss Italia. E anche Marialaura Caccia, occhi verde e nocciola, capelli castani, in questa edizione ha sempre vinto al primo colpo. Ha residenza a Ceriale, Savona, per cui è arrivata a Jesolo partecipando alle selezioni in Liguria. Esattamente come Carolina Stramare, la ligure-bustocca si è aggiudicata la selezione di base a Finale Ligure, il titolo regionale ordinario Miss Miluna Liguria ad Alassio, e a Sarzana è diventata Miss Liguria. Il titolo nazionale satellite Miss Be_Much by Miss Italia le consentirà di guadagnare reclamizzando prodotti utilizzati dai parrucchieri.Sponsor e giuria tecnica hanno promosso Iryna Nicoli, Carolina Stramare e Marialaura Caccia che ora però devono necessariamente conquistare il consenso popolare: venerdì sera il titolo Miss Italia verrà assegnato solo col televoto, non ci sarà giuria tecnica.