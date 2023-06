Minorenni ubriachi finiscono all’ospedale

Si sta trasformando in un piccolo allarme il fenomeno dei minorenni ricoverati al pronto soccorso, in questi ultimi giorni, a causa dell’abuso di alcol. Consumi che vanno al di là della semplice ubriacatura, arrivando addirittura al coma etilico. Gli ultimi due sono arrivati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna martedì sera verso le 21, amici di 16 anni che avevano bevuto assieme dopo aver acquistato gli alcolici probabilmente in supermercati, o comunque non in locali pubblici. Erano arrivati in treno da Milano nel pomeriggio, per poi sentirsi male e aver bisogno di assistenza medica. Uno dei due si è ripreso quasi subito, mentre l’altro è stato trattenuto e sottoposto a cure per fargli smaltire le conseguenze di un’ingestione di alcol andata ben oltre quello che era in grado di reggere. Il precedente risale a domenica pomeriggio, quando un ragazzo di 17 anni è stato soccorso in via Crespi, in zona Sant’Agostino, in coma etilico: dopo essere svenuto, non si riprendeva, ed è stato trasportato in codice rosso al Sant’Anna. Anche l’amico che era con lui è stato trovato in condizioni simili. Pa.Pi.