Minicar incendiata davanti al municipio

Sarebbe doloso l’incendio che ha distrutto completamente una minicar ad Alserio. L’esplosione provocata dal rogo ha spaventato tutto il paese nella serata di lunedì e a preoccupare maggiormente è il fatto che è successo proprio davanti al Municipio di Alserio in via Carcano. A seguito dell’esplosione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Erba, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e abitanti, preoccupati dall’intensità del rogo. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti sul luogo anche i Carabinieri e il personale del 118 per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.