Minaccia la moglie e forza la porta. Finisce in carcere

Ha forzato la porta di ingresso di casa, poi spaccato il vetro di una porta interna, per raggiungere la moglie che stava cercando di mettersi al sicuro, minacciando di picchiarla. Ma nel frattempo la donna era riuscita a chiamare i carabinieri, intervenuti subito con una pattuglia del Radiomobile di Menaggio, che hanno bloccato l’uomo prima che mettesse in atto le sue intenzioni. È accaduto ieri mattina in una abitazione di Griante dove l’arrestato, un comasco di 57 anni, ha iniziato a minacciare e cercare di aggredire la moglie, 54 anni, che si è chiusa in casa chiedendo aiuto. Nei pochi minuti necessari alla pattuglia per raggiungere l’abitazione, l’uomo è riuscito a forzare la porta di ingresso che la moglie aveva chiuso e ad abbattere il vetro di una seconda porta, anche questa chiusa dalla donna. Portato in caserma, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti, su disposizione del magistrato di turno della Procura, Michele Pecoraro, che ne ha disposto il trasferimento in carcere. Pa.Pi.