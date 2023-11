Mille nuovi seggiolini al Sinigaglia

Manca solo il via libera della Commissione di Vigilanza per aumentare la capienza dello Stadio Sinigaglia di Como dove in questi giorni, in curva, sono stati montati mille nuovi seggiolini. Dall’estate scorsa la società lariana si è attivata per aumentare la capienza dell’impianto sportivo, portandolo da 2.800 a 3.800 posti in curva, dal Comune capoluogo è già arrivato da tempo il via libera e adesso si attende il parere del tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura. I nuovi mille seggiolini montati in questi giorni hanno acceso le speranze dei tifosi che attendono di vedere la curva piena in occasione della sfida casalinga contro la Feralpi Salò e soprattutto del derby del lago contro il Lecco.

Ro.Ca.