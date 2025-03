Mezzo chilo di coca in auto. Trentenne in manette

Guidava a velocità sostenuta, domenica mattina verso le 11, mentre percorreva via Lombardia a Cantù, alla guida di una Mercedes nera, senza cintura di sicurezza. Una condotta che non è passata inosservata a una pattuglia della Polizia locale, che ha fermato l’auto per procedere a un controllo stradale e a contestare le eventuali infrazioni al codice della strada. Ma gli agenti hanno trovato ben altro: più di mezzo chilo di cocaina, che ha portato in carcere al Bassone Cristiano Noris, 33 anni residente nella Bergamasca.

Quando l’auto è stata fermata, l’atteggiamento del conducente è apparso anomalo, insolitamente nervoso al punto da essere notato e finire per insospettire gli agenti. Che hanno quindi cercato di capire cosa motivasse quella tensione. Dopo averlo identificato, hanno fatto un veloce controllo all’interno dell’abitacolo, trovando una borsa in pelle di marca al cui interno c’era un panetto di stupefacente del peso di circa 540 grammi. Sostanza che poco dopo è stata qualificata come cocaina.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e portato al Bassone in attesa dell’interrogatorio di convalida, mentre la droga, il cui valore stimato si aggira attorno ai 40mila euro, il telefono cellulare e la stessa auto utilizzata per il trasporto della cocaina, sono stati messi sotto sequestro. Pa.Pi.