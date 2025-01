Merone, incidente tra due auto in via Parini: tre feriti, tra loro anche un bambina di 6 anni

Merone, 20 gennaio 2025 – È coinvolta anche una bambina di 6 anni nell’incidente avvenuto oggi pomeriggio alle 15.30 a Merone, sulla provinciale. Due auto, una Smart e una Volkswagen, si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano un tratto di strada rettilineo, in via Parini.

L’urto è stato violento, i due mezzi si sono fortemente danneggiati nella parte anteriore, poi la Smart è andata a sbattere contro la recinzione di una casa, e la Volkswagen si è arrestata al centro della strada. Oltre alla bimba, sono rimasti feriti una donna di 40 anni e un uomo di 44 anni, con ferite mediamente gravi.

Per i soccorsi sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per trasportare i feriti e per rimettere in sicurezza il tratto stradale. La dinamica dell’incidente non è ancora nota.